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13 февраля 2017
07:07:04

Тольяттинцам предлагают сыграть в хоккей с мячом в валенках

Открытый турнир СК «Локомотив», посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля в Самаре. В соревнованиях могут принять участие все желающие мужчины и юноши не моложе 14 лет. Матч состоит из 2-х таймов по 10 минут. Отдых 3 минуты. Размер игровой площадки - 40 х 20 м.

Состав команды 8 человек: 5 полевых игроков, 1 вратарь (+2 запасных). Обязательное условие соревнований – наличие у каждого игрока валенок, игроки в иной обуви к соревнованиям не допускаются.

Заявки от команд принимаются до 22 февраля (включительно) по электронной почте: voldol1959@mail.ru.

В заявке команды должны быть указаны фамилия имя отчество, дата рождения, профессия (либо занимаемая должность), а также номер телефона и электронный адрес капитана команды.

Победители и призёры будут отмечены ценными призами, кубками, медалями и дипломами. Кроме того, любой желающий может учредить свой приз.

Главный судья: Владимир Алексеевич Долгов +7-927-018-50-62.

Начало соревнований 23 февраля в 12.00. Участие в турнире бесплатное. Вход свободный!

Фото: Валерий Мальков




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