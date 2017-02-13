Открытый турнир СК «Локомотив», посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля в Самаре. В соревнованиях могут принять участие все желающие мужчины и юноши не моложе 14 лет. Матч состоит из 2-х таймов по 10 минут. Отдых 3 минуты. Размер игровой площадки - 40 х 20 м.
Состав команды 8 человек: 5 полевых игроков, 1 вратарь (+2 запасных). Обязательное условие соревнований – наличие у каждого игрока валенок, игроки в иной обуви к соревнованиям не допускаются.
Заявки от команд принимаются до 22 февраля (включительно) по электронной почте: voldol1959@mail.ru.
В заявке команды должны быть указаны фамилия имя отчество, дата рождения, профессия (либо занимаемая должность), а также номер телефона и электронный адрес капитана команды.
Победители и призёры будут отмечены ценными призами, кубками, медалями и дипломами. Кроме того, любой желающий может учредить свой приз.
Главный судья: Владимир Алексеевич Долгов +7-927-018-50-62.
Начало соревнований 23 февраля в 12.00. Участие в турнире бесплатное. Вход свободный!
Фото: Валерий Мальков
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