Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве, а не платить за нее деньги на елочном базаре. В связи с этим у сотрудников лесничества в предновогодний период наступают тяжёлые деньки, ведь им приходиться охранять хвойные насаждения от незаконной рубки.
Несколько дней назад по всей губернии адже стартовала операция «Елочка» - лесники вместе с полицейскими патрулируют леса. Но уследить за каждым деревом нереально, поэтому администрация Тольятти обращается к жителям с просьбой о помощи.
Если вы увидели, что кто-то пытается срубить дерево, сообщите в департамент городского хозяйства по телефонам: 54-32-88, 54-30-85, 54-31-29 или в полицию по телефону 02 (102). Власти также напомнили, что незаконная рубка лесных насаждений наказывается штрафами. А если ущерб будет большим, возможна и уголовная ответственность.
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Об этом сообщила пресс-служба университета.
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