В Самарской области стартовала зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта. Каждый житель региона может опубликовать фотографию в социальной сети с хэштегом #опасныйлед и указать адрес, где находится коварный участок.

Акция направлена на выявление адресов, где плохо работают коммунальные службы, где есть нечищеные дороги и тротуары, наледь, угроза схода снега с крыши.

Опыт 2015-2016 годов говорит о том, что акция #опасныйлед помогла выявить более 120 адресов, где коммунальные службы не справлялись со своими обязанностями, тем самым граждане смогли повлиять на улучшение ситуации на дорогах города, района.

Зима 2017 года выдалась снежной, и не всегда городские службы оперативно устраняют наледь на дорогах. Активисты намерены прийти на помощь управляющим компаниям, чтобы сделать город безопасным для жителей.

Для участия в акции необходимо сфотографировать участок дороги, улицы, двора, где плохо сработали коммунальные службы, выложить фотографию на своей странице в социальных сетях. Под фотографией указать адрес, где сделана фотография, и поставить хештег «#опасныйлед». Информацию можно также направить на почту org63@onf.ru с указанием места.

Фото ОНФ