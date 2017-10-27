В праздничный понедельник, 4 ноября, Тольятти примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия готовят в музеях, театрах, выставочных залах, библиотеках, а также на открытых пространствах. Так, в объединении детских библиотек Тольятти «Ночь искусств» будет приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции.
В библиотеке имени А. С. Пушкина дети узнают, как жили их сверстники в начале XX века: во что играли, как учились, о чём мечтали. В отделе Современного искусства программа для взрослых. Вас ждут лабиринты, мастерские, дискотека, подарки и даже коллективная игра «Революционный крокодил».
Городской музейный комплекс «Наследие» приглашает на «Ночь истории», а рамках которой ожидается виртуальное прибытие передвижных средств революционной агитации и пропаганды. Именно такими средствами почти век назад стали причаливший в Ставрополе агитпароход «Красная Звезда» и прибывший в Самару агитпоезд «Октябрьская революция». Они призваны были содействовать упрочению советской власти на местах.
Акция «Ночь искусств» пройдет по всей стране под девизом «Искусство объединяет».
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