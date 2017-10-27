слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 октября 2017
08:32:04

Тольяттинцам предлагают расшифровать азбуку Морзе, написать транспарант, создать свою агитационную посуду

В праздничный понедельник, 4 ноября, Тольятти примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия готовят в музеях, театрах, выставочных залах, библиотеках, а также на открытых пространствах. Так, в объединении детских библиотек Тольятти «Ночь искусств» будет приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции.

В библиотеке имени А. С. Пушкина дети узнают, как жили их сверстники в начале XX века: во что играли, как учились, о чём мечтали. В отделе Современного искусства программа для взрослых. Вас ждут лабиринты, мастерские, дискотека, подарки и даже коллективная игра «Революционный крокодил».

Городской музейный комплекс «Наследие» приглашает на «Ночь истории», а рамках которой ожидается виртуальное прибытие передвижных средств революционной агитации и пропаганды. Именно такими средствами почти век назад стали причаливший в Ставрополе агитпароход «Красная Звезда» и прибывший в Самару агитпоезд «Октябрьская революция». Они призваны были содействовать упрочению советской власти на местах.

Акция «Ночь искусств» пройдет по всей стране под девизом «Искусство объединяет».

 




Последние новости Тольятти

27 октября
13:31
Тольяттинская комиссия проверила, как идет ремонт дорог в поселке Федоровка

Об этом рассказали в горадминистрации

27 октября
12:33
Тольяттинский Экомобиль меняет расписание работы

С понедельника, 30 октября, он  будет курсировать по новому маршруту

27 октября
12:15
Очередной «Молодежный бульвар» в Тольятти вновь будет спортивным

Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации

27 октября
11:57
Казахстан перейдет на латиницу с 2025 года

По мнению властей, это упростит для казахов изучение английского, а для иностранцев — казахского

27 октября
11:37
В Тольятти на месте преступления задержали убийцу

Полноценного детектива не вышло: сели, выпили, поссорились, схватились за ножи

27 октября
11:20
В Тольятти обезвредили банду мошенников

Отличились офицеры СОБРа «Омега» Управления Росгвардии

27 октября
10:59
Сегодня в Самаре открывается первый в России памятник Эльдару Рязанову

Его становят около дома, где 18 ноября 1927 года он родился


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+