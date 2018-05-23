А именно, перечисляет ли она уплаченные вами деньги на счета ресурсоснабжающих организаций. На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обновили данные о долгах за полученную тепловую энергию.
В разделе «Проверь свою УК» можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности управляющих компаний и ТСЖ Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. В списке должников, в частности значатся тольяттинские организации «ДЖКХ», «УК ЖКХ», «Департамент ЖКХ Тольятти», «УК№1 ЖКХ» и многие другие.
Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая
На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".
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Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.
Большой православный праздник отмечается 26 мая
Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО