Проводит ее городской благотворительный «Фонд Тольятти», сбор заявок на участие стартовал накануне. Акция продлится до конца апреля, ее девиз «1 кг макулатуры = 1 твое дерево», так как все собранные по итогам сбора средства будут направлены на посадку леса в нынешнем году.

Участников наградят сертификатами, у самых активных будет возможность посадить именные саженцы уже ближайшей весной. Подробно по телефону: 8 (8482) 53-67-50 , Елфимова Лариса.

Фото Фонд Тольятти