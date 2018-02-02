Проводит ее городской благотворительный «Фонд Тольятти», сбор заявок на участие стартовал накануне. Акция продлится до конца апреля, ее девиз «1 кг макулатуры = 1 твое дерево», так как все собранные по итогам сбора средства будут направлены на посадку леса в нынешнем году.
Участников наградят сертификатами, у самых активных будет возможность посадить именные саженцы уже ближайшей весной. Подробно по телефону: 8 (8482) 53-67-50 , Елфимова Лариса.
Фото Фонд Тольятти
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