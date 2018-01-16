Стартовал художественный конкурс «Стрит-арт проект «РАЗ! ЦВЕТ», в рамках которого нужно разработать эскиз для трех фасадов жилых домов в 21 квартале. Тема конкурса свободная. Участник слушает голос собственной совести и требования законодательства, учитывает городской контекст, его особенность и историю.

Заявку нужно подать до 26 января. Заполнить ее можно в группе проекта Вконтакте или отправить на электронную почту отдела современного искусства otdel.sovr.isk@gmail.com с пометкой «Участие в конкурсе «РАЗ! ЦВЕТ».

Победитель конкурса эскизов станет не только обладателем приятных призов от организаторов, но и получит уникальную возможность получить навык работы на высоте во время росписи фасадов.