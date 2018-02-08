Он состоится в рамках соревнований «Лыжня России», которые пройдут в Тольятти в это воскресенье, 11 февраля. У участников забега будет возможность выполнить нормативы комплекса и получить поощрительный приз. В администрации города напомнили, что «Лыжня России» пройдет в лесном массиве у спортивной базы Автозаводского района.

Помимо насыщенной соревновательной части гостей ожидает увлекательная творческая программа. Зрители смогут посмотреть концерт, поучаствовать во флешмобах и конкурсах. Регистрация участников будет проходить 8-9 февраля с 8:00 до 17:00 по адресу: Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, 49. Телефон для справок: 76-65-40.