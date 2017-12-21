Завтра, 22 декабря, на сцену городской филармонии выйдет Грег Кофи Браун – всемирно известный певец и гитарист родом из Ганы. В его творческой биографии – совместные выступления со Стингом, Билли Кобэмом, Стэнли Джорданом, Денисом Чемберсом. Грег более 20 лет был участником известной африканской группы мирового класса Osibisa, где выступал в качестве вокалиста, также играл на гитаре и бас-гитаре. Сегодня Кофи Браун основное время проводит в Лондоне, сочиняет музыку, выступает с концертами и играет в мюзиклах, в их числе «Томми», «История Бадди Холли», «A Tribute To The Blues Brothers».

И хотя Грег уже давно живет в Англии, Африка всегда с ним. В одном из интервью он говорит: «На самом деле рас не существует, ничего такого нет. Мы все родом из Африки, так говорят ученые. Когда я смотрю на ваши лица, я вижу своих знакомых, которые живут в Африке. Я путешествую по всему миру и везде встречаю своих братьев, сестер и других родственников. Мы вместе. Мы все Африка».

22 декабря обладатель густого баритона и африканского шарма Грег Кофи Браун будет радовать авторскими песнями в стиле фанк и соул, а также мировыми хитами из репертуара Стинга.

На сцене будет не только гость из Англии, но и классные тольяттинские музыканты – как мэтры, так и молодые звезды. Джаз-бэнд филармонии на этот раз превратится в джаз-группу, в составе которой выступят Григорий Ляндрес (фортепиано, клавиши), Виктор Мельников (гитара), Сергей Радаев (саксофон), Владислав Радьков (бас-гитара), Эдуард Тишин (ударные) и его студенты Павел Кузаков и Алиса Петухова (Тольятитнский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина).

Нежных красок афробиту добавят артистки филармонии Ирина Гриднева (скрипка) и Анна Рыбакова (виолончель). Саунд усилят и прекрасные бэк-вокалистки. В этой роли выступят солистка джаз-оркестра Валерия Матвеева, а также студенты Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина Анжелика Ролинская и Анастасия Назарова (класс С.И.Вовк).

Концерт обещает быть удивительным, волшебным и жарким, как и положено под Новый год!

Билеты можно еще успеть купить онлайн по ссылке http://filarman.ru/event/brownkofi/ или уточнить их наличие по телефону кассы 222-600.

Возрастное ограничение: 12+