В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно. Протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, в которое придется добираться на электричке.

Встреча на станции Жигморе в 8 утра. Домой участники планируют вернуться к 9-10 вечера. С собой необходимо взять ремкомплект, камеру, насос, а также перекус. Среди обязательных требований, предъявляемых к участникам, возраст старше 18 лет и умение держать скорость 20 км/час.

Планируемые остановки - через каждые 20 км по 20 минут. Подробности в группе «Велотольятти» Вконтакте.