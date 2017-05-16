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16 мая 2017
10:37:23

В Тольятти готовят новую вело-авантюру

В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно. Протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, в которое придется добираться на электричке.

Встреча на станции Жигморе в 8 утра. Домой участники  планируют вернуться к 9-10 вечера. С собой необходимо взять ремкомплект, камеру, насос, а также перекус. Среди обязательных требований, предъявляемых к участникам, возраст старше 18 лет и умение держать скорость 20 км/час.

Планируемые остановки - через каждые 20 км по 20 минут. Подробности в группе «Велотольятти»  Вконтакте.

 




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