Правда, собирать придется самим и вывозить на собственной машине. Администрация города организовала отпуск населению неликвидной древесины. Для определения мест сбора необходимо обращаться с заявлением в департамент городского хозяйства по адресу: ул. К.Маркса, 42, каб. 105.

С собой иметь копию паспорта. Подробности можно также узнать в отделе лесного хозяйства по адресу: ул. Шевцовой, 6, каб. 37, 48, 50 или по телефонам: 54-30-85, 54-32-88, 54-31-29.