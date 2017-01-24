На нее имеют право горожане, проживающие в муниципальных жилых помещениях. Чтобы воспользоваться услугой по замене старых плит и водонагревателей, жителям неприватизированных квартир необходимо подать заявление в мэрию по адресу: ул. К. Маркса, 42, каб. 105, тел. 54-46-34 (доб. 5270). С собой нужно принести акт из горгаза о непригодности газового оборудования, копию договора соцнайма (первый лист) или копию ордера на квартиру.