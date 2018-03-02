В эти выходные погода изменится. Как говорят синоптики, зима закончилась только на календаре, а в действительности у нее для нас еще много сюрпризов. Сегодня и завтра погода будет относительно солнечной и не по сезону холодной.
Несмотря на постепенное смягчение морозов, температурный фон по-прежнему на 5-8° ниже своей климатической нормы. Но атмосферное давление уже снижается. В ночь на воскресенье пойдет снег, местами сильный, сопровождаемый усилившимся ветром.
На особом контроле находятся все гидротехнические сооружения компании «Т Плюс».
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ГИБДД города сообщает об этом после подведения итогов рейдов, которые прошли в последнем зимнем месяце
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