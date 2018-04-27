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27 апреля 2018
07:29:44

Тольяттинцам напоминают: убирая территорию, не загрязняйте воздух

С девятого апреля по девятое мая в Тольятти объявлен месяц субботников.

В период весенней уборки учащаются случаи обрезки деревьев, сжигания бытовых отходов, крупногабаритных отходов во дворах жилых домов, на приусадебных и садово-дачных участках, на территориях предприятий и организаций. Едкий дым простирается на большие расстояния и вызывает повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне.

Необходимо помнить, что атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека.

В соответствии с требованиями закона «Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов без специальных установок и разрешения запрещается. За нарушение правил охраны атмосферного воздуха предусмотрены штрафы:

- для юридических лиц штраф от 180 до 250 тыс. рублей либо приостановка деятельности предприятия до 90 суток;

- для физических лиц штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей;

- для должностных лиц предприятий от 40 до 50 тыс. рублей.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Тольятти  запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров на внутренних территориях предприятий, строительных площадках, частных домовладениях, придомовых территориях многоквартирных домов, на территориях общего пользования городского округа.

Неисполнение обязанности влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере до 2 тыс. рублей,

- на должностных лиц - до 6 тыс. рублей,

- на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. рублей.

Информацию о нарушениях, связанных со сжиганием отходов, мусора на территории города, тольяттинцы могут направлять:

- через систему обращений «Открытый город» на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет (http://open.tgl.ru/icity/open):

- в административную комиссию Центрального района: бульвар Ленина, 15, каб. 55, тел. 54-35-75;

- в административную комиссию Автозаводского района: Новый проезд, 2, каб.111, тел. 54-35-10;

- в административную комиссию Комсомольского района: ул. Шевцовой, 6, каб.10, тел. 54-35-00.

Сообщение должно содержать фотоматериалы, сведения о месте (адрес), дате и времени нарушения, контактные данные свидетеля (Ф.И.О. сотовый телефон).

 

 

 

 




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