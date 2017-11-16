Завтра - Международный день студентов, и это один из тех дней, когда вступает в силу решение региональных властей о введении ограничений на продажу алкоголя. Ограничение не распространяется на точки общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров.

В Самарской области действует постоянный запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00. Таким образом, тольяттинцы не смогут купить спиртное с 22:00 16 ноября до 10:00 18 ноября.

За нарушения закона предусмотрен минимальный штраф для продавцов три тысячи рублей, индивидуальных предпринимателей – семь тысяч рублей, юридических лиц – 70 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до пяти, 15 и 150 тысяч рублей соответственно.