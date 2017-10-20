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20 октября 2017
07:51:51

Тольяттинцам, которые хотят обменять старую машину на новую стоит поспешить

В России сворачивают программу утилизации автомобилей и trade in. Минпромторг не планирует продлевать эти проекты на следующий год. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Одновременно он отметил, что в 2018 году будет действовать адресная поддержка по обновлению автопарка. Это программы «первый автомобиль», «семейный автомобиль», «российский фермер», «российский тягач» и «своё дело». Общий объём их финансирования составит около 10 млрд рублей.

Источник Говорит Москва




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