В России сворачивают программу утилизации автомобилей и trade in. Минпромторг не планирует продлевать эти проекты на следующий год. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Одновременно он отметил, что в 2018 году будет действовать адресная поддержка по обновлению автопарка. Это программы «первый автомобиль», «семейный автомобиль», «российский фермер», «российский тягач» и «своё дело». Общий объём их финансирования составит около 10 млрд рублей.
Источник Говорит Москва
Авария произошла сегодня днем
Так же, как и их производителей
Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе
Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы
Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале
Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан
Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения