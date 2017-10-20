Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале. Это за лыжной базой, на тропе вывешен плакат. Организаторы планируют засадить около 2 га. Посадочным материалом и инструментами всех желающих обещают обеспечить.
Инструктаж проведут на месте. Стоит только позаботиться об одежде и обуви по погоде и соблюдать технику безопасности при посадке. Начало в 10 утра.
Авария произошла сегодня днем
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