Ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Международный день борьбы с курением.
У каждого есть знакомые, которые любят сигареты, к сожалению, особого неодобрения среди знакомых, друзей и даже в своей же семье эта вредная привычка не вызывает. Многие не задумываются, что каждые десять секунд от воздействия никотина в мире умирает один человек.
Отношение к табаку легкомысленное, потому что сигареты не производят мгновенного разрушительного действия. Незаметное отравление приводит к возникновению у курильщиков множества проблем со здоровьем,.
Считается, что за год в мире из-за никотина умирает примерно 6 миллионов человек.
Нужно знать, что человек, который курит, отравляет не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих, потому что окружающим табачный дым в некоторых случаях еще больше вреден, чем самому курильщику.
ВОЗ прогнозирует, что при отсутствии должных мер к 2030 году количество умирающих из-за курения достигнет 8 миллионов человек ежегодно.
По данным опроса Всемирной организации здравоохранения, доля курильщиков среди молодежи в России достигает 30%. Это один из самых высоких показателей в мире.
Начальный возраст курящих составляет 7-10 лет, но с каждым годом возрастная планка снижается.
Вред подросткового курения состоит в мощном угнетении центральной нервной системы и головного мозга. Увеличивается нагрузка на сердце, а с течением времени сосуды теряют эластичность и прочность.
Научные исследования показали, что курение подростков приводит к снижению мозговой активности, нарушениям режима труда и отдыха, невозможности восприятия учебного материала, потере творческих и спортивных способностей.
Специалисты Тольяттинского отдела «Самарского областного центра медицинской профилактики» организовали профилактические акции, направленные на привлечение внимания к связям между употреблением табачных изделий и болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Желающие могут БЕСПЛАТНО обследоваться на содержание угарного газа в легких, содержание кислорода в артериальной крови, проконсультироваться у специалистов, как можно бросить курить, получить ответы на интересующие вопросы.
АКЦИИ проходят:
28 мая - колледж технического и художественного образования (Воскресенская 18);
29 мая- центр занятости (Свердлова, 45 а)
30 мая- колледж машиностроительный (Воскресенская 1)
Подробную информацию можно получить по телефону отдела: 32-95-12.
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