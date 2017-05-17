Как сообщили в прокуратуре Комсомольского района, 33-летний житель нашего города разместил на своей странице Вконтакте музыкальное произведение, которое включено в федеральный список экстремистских.

В сообщении надзорного органа, в частности, говорится, что «аудиозапись содержит пропаганду исключительности и превосходства человека по признаку его национальной принадлежности, а также возбуждает расовую и национальную рознь».

За производство и распространение таких материалов прокуратура возбудила в отношении тольяттинца административное дело. Каким будет наказание –решит суд.