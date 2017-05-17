Как сообщили в прокуратуре Комсомольского района, 33-летний житель нашего города разместил на своей странице Вконтакте музыкальное произведение, которое включено в федеральный список экстремистских.
В сообщении надзорного органа, в частности, говорится, что «аудиозапись содержит пропаганду исключительности и превосходства человека по признаку его национальной принадлежности, а также возбуждает расовую и национальную рознь».
За производство и распространение таких материалов прокуратура возбудила в отношении тольяттинца административное дело. Каким будет наказание –решит суд.
Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы"
Для этого есть несколько способов.
На службу приглашаются граждане РФ в возрасте до 35 лет
В посольстве этой страны в Москве проходил «День Тольятти»
Пластик, который попадает океан, возвращается обратно с продуктами, которые мы употребляем в пищу.
Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея проведет его уже в 7 раз
Все свои вопросы и претензии по качеству получения или оказания медицинских услуг в городе вы сможете озвучить 23 мая