Как рассказали в прокуратуре, сотрудник органов внутренних проводил проверку по заявлению о преступлении, в связи с чем, приехал за объяснениями к гражданину, указанному в заявлении в качестве нарушителя.

Но тольяттинец вместо объяснений стал высказывать в адрес представителя власти нецензурные и оскорбительные выражения. При этом присутствовали свидетели. Было заведено дело, но подсудимый ни в ходе дознания, ни в ходе судебного разбирательства свою вину не признал.

Суду рассказал, что полицейского не оскорблял, и что сотрудник органов явился к нему домой, не имея на это права. Тем не менее, суд наказал нарушителя штрафом в размере 10 000 рублей. Подсудимый обжаловал приговор в апелляционном порядке. Его жалобасейчас ждет рассмотрения.