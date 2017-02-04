Их представил Минстрой. В квитанциях появится новый раздел - "потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме". Примерную форму нового платежного документа опубликовало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, с этого года плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в рамках общедомовых нужд (ОДН), взимается в рамках платы за содержание жилья, а не коммунальных услуг, как это было раньше.
Речь идет о чисто техническом перераспределении и ни в коем случае не подразумевает увеличения платежей. Если суммарно за все общедомовые нужды человек ранее платил, условно говоря, 500 рублей, эта же сумма перейдет в раздел платы за содержание общего имущества.
Плата за все блага цивилизации, которыми жильцы пользуются в рамках общедомовых нужд, теперь будет выделяться в платежке отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
Источник Российская газета
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