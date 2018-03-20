Это чуть больше половины от разрешенного выброса веществ, возможного в рамках сохранения нормальной окружающей среды вокруг предприятия. Как пишет «Ъ», на заводе реализуется стратегическая программа модернизации.
Строительство новых объектов ведется при обеспечении снижения техногенного воздействия на экологию. Суммарный выброс новой установки производства аммиака, строительство которой запланировано к 2020 году, составит всего 0,27% от выбросов всего предприятия.
Общий объем инвестиций в программу модернизации производственных мощностей уже превысил 28 млрд рублей.
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