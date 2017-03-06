Крупнейший производитель аммиака в России в прошлом году направил на реализацию природоохранных мероприятий и проектов по защите окружающей среды более 226 млн рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба завода. Основной акцент был сделан на масштабном проекте по модернизации биологических очистных сооружений, целью которого является повышение качества воды, поступающей в Саратовское водохранилище. Установки «Тольяттиазот» очищают не только стоки предприятия, но и обслуживают объекты северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района.
В феврале 2016 г. ТоАЗ завершил первый этап реконструкции двух линий трубопроводов К-9 общей протяженностью около 9 км. Кроме того, был запущен комплекс мероприятий по модернизации и капитальному ремонту трубопровода К-7 – основной системы водоотведения завода. Общая сумма инвестиций в модернизацию системы водоотведения и очистки стоков составит до 5 млрд рублей. По итогам масштабных работ биологические очистные сооружения «Тольяттиазот» смогут обеспечить повышенную чистоту воды, поступающей в рыбохозяйственные водоемы региона.
В течение года «Тольяттиазот» поддержал крупные акции, направленные на повышение качества жизни жителей Тольятти, в частности, работники предприятия приняли активное участие в ликвидации крупной несанкционированной свалки в Комсомольском районе. ТоАЗ также совместно с ГБФ «Фонд Тольятти» продолжил работы по восстановлению городской лесопарковой зоны, серьезно пострадавшей в результате масштабных пожаров 2010 года. В 2016 г. в рамках данного проекта были высажены саженцы хвойных деревьев на общей площади в 12 га. В 2017 году этот проект будет продолжен.
ТоАЗ продолжит ставший уже традиционным экологический проект, направленный на воспроизводство биоресурсов Волги. По итогам прошлого года в акваторию Саратовского водохранилища были выпущены более 30 тысяч мальков стерляди и 187 килограммов мальков сазана.
При этом российских водителей также начнут штрафовать за допущенные в Белоруссии и Казахстане нарушения
На боеприпас наткнулся в лесу 40-летний житель поселка Крымза
Ему грозит 15 лет тюрьмы
Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве
На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров
Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей
Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе