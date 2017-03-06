Крупнейший производитель аммиака в России в прошлом году направил на реализацию природоохранных мероприятий и проектов по защите окружающей среды более 226 млн рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба завода. Основной акцент был сделан на масштабном проекте по модернизации биологических очистных сооружений, целью которого является повышение качества воды, поступающей в Саратовское водохранилище. Установки «Тольяттиазот» очищают не только стоки предприятия, но и обслуживают объекты северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района.

В феврале 2016 г. ТоАЗ завершил первый этап реконструкции двух линий трубопроводов К-9 общей протяженностью около 9 км. Кроме того, был запущен комплекс мероприятий по модернизации и капитальному ремонту трубопровода К-7 – основной системы водоотведения завода. Общая сумма инвестиций в модернизацию системы водоотведения и очистки стоков составит до 5 млрд рублей. По итогам масштабных работ биологические очистные сооружения «Тольяттиазот» смогут обеспечить повышенную чистоту воды, поступающей в рыбохозяйственные водоемы региона.

В течение года «Тольяттиазот» поддержал крупные акции, направленные на повышение качества жизни жителей Тольятти, в частности, работники предприятия приняли активное участие в ликвидации крупной несанкционированной свалки в Комсомольском районе. ТоАЗ также совместно с ГБФ «Фонд Тольятти» продолжил работы по восстановлению городской лесопарковой зоны, серьезно пострадавшей в результате масштабных пожаров 2010 года. В 2016 г. в рамках данного проекта были высажены саженцы хвойных деревьев на общей площади в 12 га. В 2017 году этот проект будет продолжен.

ТоАЗ продолжит ставший уже традиционным экологический проект, направленный на воспроизводство биоресурсов Волги. По итогам прошлого года в акваторию Саратовского водохранилища были выпущены более 30 тысяч мальков стерляди и 187 килограммов мальков сазана.

Комментируя деятельность ОАО «Тольяттиазот» по охране окружающей среды в 2016 году, генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов отметил: «В прошлом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, забота об экологии родного региона оставалась приоритетным направлением нашей деятельности. С 2012 года мы уже вложили более 1,7 млрд рублей в природоохранные мероприятия, не считая расходов на обновление производства в рамках нашей масштабной программы модернизации. Благодаря ей, ТоАЗу удалось в 2016 г. продолжить снижение объемов выбросов, а также сократить потребление сырья и природных ресурсов».

Благодаря реализованным мероприятиям, в 2016 году ОАО «Тольяттиазот» удалось добиться снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 6 622,5 тонн (в 2015 г. - 6 742,6 т), что на 27 % меньше официально разрешенного порога выбросов для предприятия.

В 2017 году «Тольяттиазот» продолжит работы по повышению надежности эксплуатации технологического оборудования, совершенствованию системы экологического контроля над состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы и сокращению техногенного воздействия на окружающую среду.