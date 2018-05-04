Тольятти вошел в число территорий с клещевым энцефалитом

Как сообщает управление Ростпотребнадзора по Самарской области, таковых зон в регионе насчитывается 26 среди 35 муниципальных образований.

Клещи предпочитают умеренно влажные смешанные леса, чаще всего их можно встретить в лесопарковых зонах городов, на кладбищах и дачных участков. По данным ведомства, всего с начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 220 пострадавших от укусов клещей.