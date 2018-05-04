Тольятти вошел в число территорий с клещевым энцефалитом
Как сообщает управление Ростпотребнадзора по Самарской области, таковых зон в регионе насчитывается 26 среди 35 муниципальных образований.
Клещи предпочитают умеренно влажные смешанные леса, чаще всего их можно встретить в лесопарковых зонах городов, на кладбищах и дачных участков. По данным ведомства, всего с начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 220 пострадавших от укусов клещей.
Показательное шоу в этом году в рамках празднования Дня Победы пройдет при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова
Это произойдет впервые в истории празднования Дня Победы в Тольятти
Мероприятие прошло на минувшей неделе и стало центральным событием состоявшейся в Самарской области акции "Всероссийский день посадки леса"
Автомобили марки LADA подорожали в России с 1 мая
Глава Тольятти Сергей Анташев посадил деревья возле Дворца творчества детей и молодежи в Центральном районе.
"Бессмертный полк" – это крупномасштабная акция памяти о солдатах Великой Отечественной войны
Мероприятие рассчитано на специалистов, бизнесменов, инвесторов в сфере криптовалют, ICO-стартапов и представителей блокчейн-индустрии, а также для компаний, занимающихся изготовлением и продажей оборудования для майнинга