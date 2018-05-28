Сегодня выпускники сдают географию, на которую отводится 3 часа, и информатику – здесь контрольное время 3 часа 55 минут. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение. Свои результаты участники первых испытаний узнают не позднее 15 июня.

Как рассказали в Минобрнауки губернии, в Самарской области 104 выпускника напишут сегодня ЕГЭ по географии и 711 человек выбрали информатику и ИКТ. На территории региона будет открыто 7 пунктов проведения экзаменов, два из них находятся в Тольятти. Основной период единого госэкзамена продлится до 2 июля.