Как рассказала и.о. руководителя департамента экономического развития Елена Демидова, в городе снижается численность постоянного населения.

Еще в 2014 году в Автограде проживали 719,5 тыс. человек. А в июле этого года количество тольяттинцев уже составило 709 тыс. человек. Только за первое полугодие численность населения сократилась на 1,5 тысячи. Предполагается, что в конце года горожан станет еще меньше. Объясняется это сохранением миграционного оттока, а также возникновением естественной убыли населения, пишут «Городские ведомости».

По данным издания, сократилась и рождаемость. В течение 1 полугодия 2017 в Тольятти родилось 3 тысячи 600 человек, что на 804 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.