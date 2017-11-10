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10 ноября 2017
08:32:10

Тольятти теряет своих жителей

Как рассказала и.о. руководителя департамента экономического развития Елена Демидова, в городе снижается численность постоянного населения.

Еще в 2014 году в Автограде проживали 719,5 тыс. человек. А в июле этого года количество тольяттинцев уже составило 709 тыс. человек. Только за первое полугодие численность населения сократилась на 1,5 тысячи. Предполагается, что в конце года горожан станет еще меньше. Объясняется это сохранением миграционного оттока, а также возникновением естественной убыли населения, пишут «Городские ведомости».

По данным издания, сократилась и рождаемость. В течение 1 полугодия 2017 в Тольятти родилось 3 тысячи 600 человек, что на 804 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.




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