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27 апреля 2018
07:06:42

Тольятти станет «Умным городом»

Автоград вошел в список городов, где будут реализовываться пилотные проекты в рамках программы. Список сформировали в  Минстрое РФ. Об этом на конференции «Smart City» издательского дома «Коммерсантъ» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень:

«Сформирован пул из муниципальных образований, «Умный город». Всего в список пилотных городов попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Котовск (Тамбовская область), Уфа, Елабуга (Татарстан), Тольятти (Самарская область), Глазов (Удмуртия), Магас (Ингушетия), Екатеринбург, Сатка (Челябинская область), Саров (Нижегородская область), Новоуральск (Свердловская область), Сосновый бор (Ленинградская область), Ижевск, Сарапул (Удмуртия)».

Внедрение «умных» решений в городах планируется начать до конца 2018 года. Проект «Умный город» станет объединяющим для проектов в ЖКХ, формировании комфортной городской среды, повышении эффективности организации системы управления и планирования городскими ресурсами, создании инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством.

Проект «Умный город», над которым сейчас работают в Минстрое, базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Важнейшее условие реализации этих принципов – широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных архитектурных решений, а также цифровизация городского хозяйства, что позволит обеспечить достойный уровень жизни граждан.

В настоящий момент проект реализации программы в Тольятти и определение финансирования находятся в стадии проработки.




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