Накануне через Среднее Поволжье прошел фронтальный раздел, сопровождаемый скоротечными зарядами снега и ультраполярным вторжением воздушных масс. А ночью инициатива в атмосфере начнет переходить к антициклону с севера, из-за чего вероятность осадков пошла на убыль.
В Тольятти задули студеные северные ветры, ударили морозы. По данным синоптиков, температура воздуха сегодня и завтра будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Ближайшей ночью столбики термометров местами опустятся ниже -30 градусов. Близость атмосферных фронтов будет создавать условия для выпадения снега разной интенсивности.
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