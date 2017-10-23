Как заявил глава российского минтранса Максим Соколов, поддержка транспортного комплекса Самарской области после ЧМ-2018 продолжится. В настоящий момент все федеральные проекты, которые реализуются в Самарской области, продвигаются в соответствии с графиками.

В первую очередь, это относится к региональной комплексной программе «Безопасные и качественные дороги». Ее основная цель – привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть крупнейших городов страны и устранить места концентрации ДТП.

В этом году Самарско-Тольяттинская агломерация получила на реализацию программы самое большое финансирование из федерального бюджета. Министр отметил, что регион показывает положительные результаты. Но программа на этом не завершается: на 2018 год в проекте федерального бюджета на нее уже заложены серьезные ассигнования.

Весомую поддержку получит Тольятти – в 2018-2019 годах здесь планируется реализация масштабных проектов. «Самарская область по-прежнему заявлена как участник с наибольшим объемом финансовой поддержки. Поэтому темпы реализации проекта будут только усиливаться», - отметил Соколов, добавив, что президентскую программу планируется продлить до 2025 года.