Как заявил глава российского минтранса Максим Соколов, поддержка транспортного комплекса Самарской области после ЧМ-2018 продолжится. В настоящий момент все федеральные проекты, которые реализуются в Самарской области, продвигаются в соответствии с графиками.
В первую очередь, это относится к региональной комплексной программе «Безопасные и качественные дороги». Ее основная цель – привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть крупнейших городов страны и устранить места концентрации ДТП.
В этом году Самарско-Тольяттинская агломерация получила на реализацию программы самое большое финансирование из федерального бюджета. Министр отметил, что регион показывает положительные результаты. Но программа на этом не завершается: на 2018 год в проекте федерального бюджета на нее уже заложены серьезные ассигнования.
Весомую поддержку получит Тольятти – в 2018-2019 годах здесь планируется реализация масштабных проектов. «Самарская область по-прежнему заявлена как участник с наибольшим объемом финансовой поддержки. Поэтому темпы реализации проекта будут только усиливаться», - отметил Соколов, добавив, что президентскую программу планируется продлить до 2025 года.
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