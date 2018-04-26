По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов губернии возможны дожди и гроза, а также усиление южного ветра. Его порывы местами могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными явлениями природы на территории Самарской области возможно возникновение аварийных ситуаций, а также обрыв или повреждение линий электропередач и связи.