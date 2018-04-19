Завтра в городе пройдет пикет, приуроченный к Международному дню цирка. Этот день ежегодно отмечается в третью субботу апреля.

Как отмечают городские зоозащитники, если бы люди знали, что происходит за кулисами цирка с собачками, слонами и обезьянами, они никогда бы не повели на представление своих детей.

Дело в том, что все цирковые трюки противоестественны для дикого животного, поэтому само, по доброй воле, или просто за лакомство оно никогда не будет их делать. Единственный способ заставить их подчиняться - это выработать в них страх перед наказанием, а также лишать пищи, чтобы ради заветного кусочка несчастное изголодавшееся животное было готово на все. В среде дрессировщиков есть высказывание, которое по понятной причине не выходит за пределы их круга: "Как заставить слона стоять на одной ноге? Надо отшибить остальные три".

А самое страшное - это передвижные цирки-шапито. Животных перевозят в душных, невентилируемых трейлерах. Чтобы не было проблем с туалетом, их лишают пищи и воды. Многие животные напоминают ходячие скелеты, обтянутые кожей. Известен случай, когда у крохотного слоненка был дефицит массы тела 136 кг! В шапито полностью отсутствует ветеринарный контроль за животными. Характерный пример: у самок иногда начинаются роды во время представления. Именно так недавно морская львица родила детеныша.

Очень часто животным удаляют когти, зубы, накачивают их психотропными средствами.

И это лишь малая чать того, как живут и "работают" цирковые звери.

В настоящее время все больше людей осознают жестокость, стоящую за дрессировкой. В цивилизованных странах цирки, в которых есть номера с животными, стремительно теряют популярность. Использование животных в цирках ограничено или полностью запрещено во многих странах, в том числе в Швеции, Индии, Финляндии, Швейцарии и Дании. В Англии общественность выступает против использования животных в цирках.

В Британской Колумбии (провинция Канады) закон о запрете номеров с дрессированными животными появился после того, как на тигра во время представления упал горящий обруч. В Бразилии аналогичный закон появился вслед за трагедией, когда от лап циркового льва погиб ребенок.

Всех, кто любит животных и не хочет видеть, как над ними издеваются в цирке, ждут с 17.00 до 19.00 возле памятника Преданности на углу улицы Льва Яшина и Южного шоссе в 21 квартале. Завтрашняя акция согласована с властями.

Фото: Ксения Ахметова