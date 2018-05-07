Тольятти присоединился к автопробегу в честь Дня Победы

Акция «В судьбе России - моя судьба» началась на прошлой неделе.

Автопробег также стартовал в Самаре и Жигулевске. Его участниками стали студенты самарских вузов, представители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и неравнодушные жители области. В Тольятти автопробег принимали на площади Свободы. К его участникам обратился глава Центрального района Артем Гончаров: «С каждым годом ветеранов становится все меньше, и потому особо готовятся мероприятия, посвященные Победе, памяти и подвигу этих людей. Но не только в День Победы нужно помнить и чествовать ветеранов. Давайте пользоваться каждой минутой возможности общения с ними».

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню.