Тольятти присоединился к автопробегу в честь Дня Победы
Акция «В судьбе России - моя судьба» началась на прошлой неделе.
Автопробег также стартовал в Самаре и Жигулевске. Его участниками стали студенты самарских вузов, представители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и неравнодушные жители области. В Тольятти автопробег принимали на площади Свободы. К его участникам обратился глава Центрального района Артем Гончаров: «С каждым годом ветеранов становится все меньше, и потому особо готовятся мероприятия, посвященные Победе, памяти и подвигу этих людей. Но не только в День Победы нужно помнить и чествовать ветеранов. Давайте пользоваться каждой минутой возможности общения с ними».
Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню.
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