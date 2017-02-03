Мероприятие будет проходить 26-28 февраля в технопарке «Жигулевская Долина». Как рассказали в мэрии города, этот форум - первая коммуникационная площадка для организаторов событийных мероприятий и туроператоров, специализирующихся на событийном туризме со всей России. Для его проведения Самарская область выбрана не случайно. Наш регион несколько лет подряд занимал ведущие позиции в рейтингах всероссийских конкурсов событийного туризма. В 2016 году на территории Тольятти состоялся Первый Всероссийский форум «Россия Событийная», в котором приняли участие более 150 организаторов из 26 регионов. Это событие стало одним из самых резонансных в туристическом сообществе.

Форум организуется Управлением международных и межрегиональных связей мэрии городского округа Тольятти, государственным бюджетным учреждением Самарской области «Туристский информационный центр», ФРОС «Регион PR», Национальной Ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ), при поддержке Правительства Самарской области и Мэрии городского округа Тольятти. Официальные партнеры форума - Совет Регионов Российского Союза Туриндустрии, Технопарк «Жигулевская долина».

Три дня событийно-образовательного нон-стопа начнутся ярко! Участники форума смогут посетить самое грандиозное событие зимы - SNOWKITERUSSIA 2017, где смогут не только встретить Масленицу на кайте, но и самостоятельно оценить эффективность тех или иных событийных приемов.

От жаркого фестиваля – к не менее горячим событийным проблемам, с которыми сталкивался каждый профессионал. Программа форума состоит из трех тематических блоков. Комплекс тем «Событие-продвижение» позволит определить стратегию и тактику продвижения, создать рекламную кампанию, овладеть искусством эффективной презентации и узнать особенности продвижения через Интернет, телевидение и прессу.

Блок «Событие-турпродукт» будет посвящен созданию туристического продукта на основе события, сотрудничеству организаторов и туроператоров, а так же взаимодействию с региональными администрациями и туристскими информационными центрами. Тематический блок «Событие - бизнес проект» раскроет особенности организации бизнес-процессов при подготовке к событию, познакомит с тонкостями создания доходной сувенирной продукции и научит взаимодействовать со спонсорами и инвесторами.

Структура форума построена следующим образом: первая половина дня посвящена теории, а вот во второй половине участники форума смогут применить полученные знания на практике! Вместе с нашими экспертами участники создадут идеальный событийный кейс, разработают наиболее оптимальное решение для своего мероприятия, смогут презентовать события и событийные туры.

По итогам работы форума, наиболее активные участники получат от экспертов форума награды-поощрения, полезные для продвижения и развития – бесплатная рекламная кампания, публикация в СМИ, участие в интернет-проекте, создание тура на событие и т.д.

Подробности можно уточнить в государственном бюджетном учреждении Самарской области «Туристский информационный центр»: tic-samara@mail.ru, 8(846) 207-07-38

Официальный сайт форума: http://russiaevents.ru/

Страницы форума в социальных сетях: www.facebook.com/russiaevents

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