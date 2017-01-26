Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Волонтеры помогут ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе тем, кто проживает в других странах. Также добровольцы организуют видеосвязь между ветеранами, их родственниками и сослуживцами.

Кроме волонтеров к "Письму Победы" будут привлечены школьники и студенты. Им будет предложено написать письма в прошлое, выразить слова благодарности членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

Акция проводится по всей стране в течение года. В прошлый раз "письма в прошлое" написали более 27 тысяч молодых людей из всех регионов России.