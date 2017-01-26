Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Волонтеры помогут ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе тем, кто проживает в других странах. Также добровольцы организуют видеосвязь между ветеранами, их родственниками и сослуживцами.
Кроме волонтеров к "Письму Победы" будут привлечены школьники и студенты. Им будет предложено написать письма в прошлое, выразить слова благодарности членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.
Акция проводится по всей стране в течение года. В прошлый раз "письма в прошлое" написали более 27 тысяч молодых людей из всех регионов России.
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Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».
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