Акция называется «От Ямала до Москвы» и посвящена 100-летию пограничных войск России. Действующие военнослужащие и ветераны пограничных войск по всей стране готовятся к этой знаменательной дате.
Чтобы сохранить память о подвигах героев-пограничников, о том, какой ценой отстаивали они нашу мирную жизнь, инициативная группа ветеранов северного города Муравленко организовала эту эстафету. В ходе акции специально изготовленный пограничный сувенирный флаг передаётся из рук в руки разными людьми, отслужившими в пограничных войсках, из столицы Ямала Салехарда через разные города.
Флаг везут на машинах и мотоциклах. В каждом городе организовывается торжественная встреча символа и передача его очередным участникам эстафеты. Сегодня флаг прибывает в Тольятти из Самары. Завершится путешествие символа в Москве в День пограничника, 28 мая.
Фото: Вконтакте
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