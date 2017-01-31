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31 января 2017
12:09:34

Тольятти примет фестиваль зимнего активного отдыха WISSA-2017

Он будет проходить с 20 по 26 февраля. Мероприятие состоится во второй раз в России и впервые на Волге, и поддержит российский автомобильный бренд LADA. Основные события развернутся на акватории Куйбышевского водохранилища и набережной 6-го квартала.

Соревновательная программа включает зимний виндсерфинг, сноукайтинг, кайт-фристайл и прочие виды зимнего парусного спорта. На чемпионат съедутся спортсмены из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии.

В рамках чемпионата мира также пройдут ежегодный марафон «Жигулёвское море-017» и зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-017». Программа зимнего праздника обещает быть очень насыщенной: массовые зимние игры, всероссийский флешмоб «Хоровод», молодецкие забавы, экстремальный марафон SNOWMAN, гонки на собачьих упряжках и SNOWKITE-Масленица.

В рамках чемпионата мира также пройдут ежегодный марафон «Жигулёвское море-017». Посетители фестиваля смогут принять участие в строительстве ледовых скульптур LADA, в массовом запуске воздушных змеев, в мастер-классах по сноукайтингу и по зимнему виндсерфингу, посмотреть на показательные выступления чемпионов, увидеть в деле Театр Ветра Владимира Бобылева. Кроме того, готовится масштабное файер-шоу и шоу воздушных шаров.

Источник Официальный Лада клуб




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