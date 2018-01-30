Визит был неофициальным. Питер Теш находится в Самарской области в связи с памятной датой – установлению дипломатических отношений между нашими странами. В октябре минувшего года исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Австралией.

Соглашения были подписаны в период Великой Отечественной войны. Самара, именовавшаяся Куйбышевом, на тот момент являлась запасной столицей СССР, поэтому именно здесь и появилось первое австралийское посольство.

Иностранному гостю в Тольятти показали АВТОВАЗ, затем он посетил особую экономическую зону и технопарк «Жигулёвская долина».

Фото Екатерина Опарина