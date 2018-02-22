Власти города передадут областной столице транспорт на время проведения чемпионата мира по футболу.

Как рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов, сейчас в администрации готовят документы на участие в перевозке пассажиров и болельщиков шестидесяти полноразмерных пассажирских автобусов.

Как пишет «Площадь Свободы», на согласование отправлены две сделки: по поводу оснащения подвижного состава специальным оборудованием и по допуску водителей к участию в перевозках.