Власти города передадут областной столице транспорт на время проведения чемпионата мира по футболу.
Как рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов, сейчас в администрации готовят документы на участие в перевозке пассажиров и болельщиков шестидесяти полноразмерных пассажирских автобусов.
Как пишет «Площадь Свободы», на согласование отправлены две сделки: по поводу оснащения подвижного состава специальным оборудованием и по допуску водителей к участию в перевозках.
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Малыш ехал в автомобиле «Киа Рио» на заднем пассажирском сиденье
Соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой будут проводиться в Новочебоксарске
Выплата этих денег была необходима для восстановления членства России в МОК
В нем примут участие пять команд хоккеистов 2007 года рождения.
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