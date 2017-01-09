Над большей частью территории центральных областей Европейской России господствует в эти дни малоснежный антициклон, стараниями которого в Москве, например, накануне было -29, а в Костромской и Ярославской областях столбики термометров показали 40-44 градуса ниже нулевой отметки.

В нашем регионе зима не будет столь суровой. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Тольятти будет морозно, но 13-17 градусов с минусом никак нельзя считать аномальными для января.