Над большей частью территории центральных областей Европейской России господствует в эти дни малоснежный антициклон, стараниями которого в Москве, например, накануне было -29, а в Костромской и Ярославской областях столбики термометров показали 40-44 градуса ниже нулевой отметки.
В нашем регионе зима не будет столь суровой. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Тольятти будет морозно, но 13-17 градусов с минусом никак нельзя считать аномальными для января.
Грустная история разворачивается в эти дни на дороге в Луначарский
ЧП произошло в Самаре 7 января
Она пыталась похвастаться новым вечерним платьем
Наш защитник попал в итоговую заявку на матч против Индии
На это звание претендуют Антуан Гризманн, Лионель Месси и Криштиану Роналду
Запрет может начать действовать в 2033 году
И снизил скидки по программе обновления парка