Она захватила сейчас всю европейскую территорию России, вызвала туманы, снизила видимость на дорогах. Следствием стало увеличение числа аварий в некоторых регионах, из-за густой пелены задерживались авиарейсы.

Виновником такой чехарды стал обширный антициклон, который сейчас формируется над Уралом и распространяет свое влияние на Европу. В Тольятти он может стать причиной, что ближайшей ночью в городе может выпасть уже не снег, а дождь.

Впрочем, все это – явление кратковременное. В четверг вечером начнет холодать, а в выходные столбики термометров покажут уже -7-10 градусов.