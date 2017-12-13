Она захватила сейчас всю европейскую территорию России, вызвала туманы, снизила видимость на дорогах. Следствием стало увеличение числа аварий в некоторых регионах, из-за густой пелены задерживались авиарейсы.
Виновником такой чехарды стал обширный антициклон, который сейчас формируется над Уралом и распространяет свое влияние на Европу. В Тольятти он может стать причиной, что ближайшей ночью в городе может выпасть уже не снег, а дождь.
Впрочем, все это – явление кратковременное. В четверг вечером начнет холодать, а в выходные столбики термометров покажут уже -7-10 градусов.
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