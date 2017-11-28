Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России. Специалисты опросили жителей 38 городов и на основе полученных ответов составили рейтинг.

Среди параметров качества жизни были состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства, доступность медицины и лекарств, оценка работы городских властей и миграционные настроения. В итоге интегральный индекс качества жизни в Тольятти составил 38 из ста возможных. Хуже нас качество жизни оценили только жители Волгограда и Махачкалы.

Тройку лидеров рейтинга составили Тюмень, Грозный и Казань.