Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России. Специалисты опросили жителей 38 городов и на основе полученных ответов составили рейтинг.
Среди параметров качества жизни были состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства, доступность медицины и лекарств, оценка работы городских властей и миграционные настроения. В итоге интегральный индекс качества жизни в Тольятти составил 38 из ста возможных. Хуже нас качество жизни оценили только жители Волгограда и Махачкалы.
Тройку лидеров рейтинга составили Тюмень, Грозный и Казань.
В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту
Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24»
Стартовала акция «В новый год без долгов»
В областном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая» линия
Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»
Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса в некий "лесопарковый зеленый пояс".
Отмечать его будут 5 декабря