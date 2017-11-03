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03 ноября 2017
11:39:28

Тольятти оказался на пути крупного канала контрабанды наркотиков из Европы

Работу этого канала пресекли на днях полицейские, сообщила ТАСС  официальный представитель МВД России Ирина Волк. Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг веществ, прекурсоров и сырья для производства наркотических средств.

В поле зрения оперативников преступники попали, когда на территории Уральского и Приволжского федерального округов планировали создать новые каналы сбыта.  Кроме того, от коллег из Челябинска поступила информация о посылке с наркотиками из Германии, при получении которой был задержан один из подозреваемых. На его  имя было направлено еще несколько посылок из Бельгии, Голландии и ряда других стран.

Мужчина регулярно посещал Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения наркотиков крупнооптовыми партиями весом до 10 кг. Сотрудники МВД установили иностранных граждан, причастных к поставкам, возбуждено 47 уголовных дел.




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