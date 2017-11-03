Работу этого канала пресекли на днях полицейские, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг веществ, прекурсоров и сырья для производства наркотических средств.

В поле зрения оперативников преступники попали, когда на территории Уральского и Приволжского федерального округов планировали создать новые каналы сбыта. Кроме того, от коллег из Челябинска поступила информация о посылке с наркотиками из Германии, при получении которой был задержан один из подозреваемых. На его имя было направлено еще несколько посылок из Бельгии, Голландии и ряда других стран.

Мужчина регулярно посещал Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения наркотиков крупнооптовыми партиями весом до 10 кг. Сотрудники МВД установили иностранных граждан, причастных к поставкам, возбуждено 47 уголовных дел.