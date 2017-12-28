Об этом сообщили активисты Народного Фронта, которые подвели итоги уходящего года – годя экологии. «Проект «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» является самым популярным в России интернет-ресурсом, принимающим жалобы от граждан по экологическим нарушениям. Это заслуга всех активных, неравнодушных жителей нашей области тоже.

Более полугода Самарский регион был в лидерах по количеству выявленных мест несанкционированного складирования отходов. Интерактивная карта свалок стала реальным рабочим инструментом общественности. По числу выявленных мест свалок наш регион занял лидирующие позиции в России», - рассказал член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.

Как уже сообщала наша радиостанция, с момента старта проекта в феврале нынешнего года на карту нанесено 726 сигналов о несанкционированных свалках. Вместе с тем, с ликвидацией таких мест дела обстоят хуже. Среди 85 регионов страны мы третьи от конца.

«Здесь есть серьезная недоработка органов местного самоуправления с информацией на интерактивном ресурсе ОНФ», - пояснил Барсук.

Активисты особо отметили ряд муниципальных районов, которые игнорируют сигналы общественности о замусоривании губернии. Так, на территории Волжского района отмечено 26 точек незаконных свалок, в Богатовском районе - 15, в городе Жигулевске – 23. Однако, не убрано за год ни одной свалки либо администрация не работает с сайтом и не подает информацию об убранных свалках.

Отсутствие налаженной системы обратной связи со стороны органов местного самоуправления в этих городах и районах делает их аутсайдерами в региональном рейтинге. Там, где представители исполнительной власти начинают взаимодействовать с общественностью, реагируют на сигналы активистов ОНФ, сразу появляется позитивная тенденция, считает Барсук.

«В частности, как только после получения оперативной информации специалистами муниципального района Борский появилась обратная связь, количество объектов несанкционированного складирования отходов на карте сократилось почти в двое», - пояснил общественник.

В качестве позитивного примера активисты отметили, что в ряде районов специалисты экологических служб внимательны к проекту: в Ставропольском районе ликвидировали 41% свалок, в Самаре – 34%, в Тольятти , где выявлено больше всего свалок, – 22%.

«По информации с интерактивной карты, в области ликвидировано за год 209 свалок. С нового года интерактивная карта свалок будет передана Министерству природных ресурсов и экологии РФ, это усилит контроль за муниципалитетами и повысит эффективность ликвидации свалок. Народный фронт также не снимает с контроля каждый выявленный факт незаконной свалки до момента уборки и рекультивации либо благоустройства территории. Особо обратим внимание на те муниципальные районы, где эффективность ликвидации свалок в 2017 году была ниже 8%», - рассказал член регионального штаба.

Активисты ОНФ отметили, что в этом году общественники не только наносили отметки на карту свалок, но и сами участвовали в их ликвидации вдоль береговой линии Волги, Васильевских озер, убирали свалки на Поволжском шоссе и на проспекте Степана Разина. Эту работу они продолжат и в 2018 году.