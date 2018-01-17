Об этом сообщает администрация. С начала года статус безработного получили три человека, 170 тольяттинцев поставлены на учет в качестве активно ищущих работу. За этот же период центр занятости трудоустроил 27 человек. Что касается вакансий, на 12 января заявленная городскими предприятиями и организациями потребность в работниках составляет 5243 человека. Таким образом, уровень безработицы на сегодняшний день составляет 1,2%.

Почти половина вакансий - 49% - традиционно приходится на рабочие специальности. Из ранее занятых в городской экономике граждан 46,8% занимали должности руководителей, специалистов и служащих 53,2 % работали по рабочим профессиям.

Самыми востребованными на рынке труда города остаются медицинские работники. Только согласно официальным данным в Тольятти не хватает 542 врача и 397 медсестер. Второе место по востребованности удерживают водители автомобилей. На долю этой профессии приходится 225 вакансий, при этом немало и соискателей - 162 тольяттинца ищут работу водителя. Интересная ситуация складывается с менеджерами: при 196 имеющихся вакансиях 239 стоящих на учете безработных желают трудоустроиться именно по этой специальности. Помимо этого, в Тольятти ощущается нехватка поваров (121 чел.), швей (103 чел.), электрогазосварщиков (101 чел.), диспетчеров (113 чел.) и охранников (105 чел.)

Таким образом, несмотря на то, что количество вакансий превышает число безработных, для рынка труда города остается актуальной проблема диспропорций между спросом на рабочую силу и ее предложением.