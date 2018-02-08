Так считают областные чиновники. В городской думе подвели итоги работы рекламного рынка в прошлом году. Как оказалось, поступления от рекламы составили приличную сумму. Без малого 134 миллиона рублей принесли в казну государственная пошлина за выдачу разрешения на установку конструкций, договоры на их эксплуатацию и плата по этим договорам. Их немного – всего лишь двадцать.

Администрация города предлагает включить в схему размещения рекламных конструкций еще 48 мест, где можно разместить щиты размером 3 на 6. Эти носители считаются наиболее прибыльными. Но в министерстве имущественных отношений Самарской области настроены скептически.

Там говорят, что сейчас, по оценкам федеральных рекламных компаний, складывается отрицательная динамика рекламных бюджетов, и рынок провис на 40%. В связи с этим целесообразности расширения схемы размещения рекламных конструкций за счет щитов 3 на 6 в ведомстве не видят. Но в других форматах это возможно.