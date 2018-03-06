В этом уверены власти города. До старта чемпионата мира по футболу осталось ровно сто дней. В нашем городе на стадионе «Торпедо» будет тренироваться одна из команд участниц чемпионата - сборная Швейцарии.
В связи с этим администрация Тольятти обратилась к руководителям организаций, осуществляющих транспортировку отходов, с просьбой провести разъяснительные работы с водителями, которые возят отходы, для того, чтобы предотвратить разнос мусора на дорогах.
Кроме того, в целях сохранения надлежащего санитарного состояния и эстетического вида города администрация обращается к жителям. Не допускайте сброс и складирование мусора в неустановленных местах.
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