Тольятти готовится к шествию "Бессмертного полка"



"Бессмертный полк" – это крупномасштабная акция памяти о солдатах Великой Отечественной войны.

Каждый год марш проходит во многих городах России, в том числе и в Тольятти. Стать в ряды полка может каждый, для этого всего лишь нужно: изготовить штендр с фотографией родственника - участника войны или просто написать его имя и прийти на построение 9 мая. Также по желанию можно поместить фотографию своего солдата и его историю на сайт: moypolk.ru .

Марш пройдет 9 мая в Автозаводском районе по улице Юбилейной и в Шлюзовом по улице Гидротехнической.