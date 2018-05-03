Тольятти готовится к шествию "Бессмертного полка"
"Бессмертный полк" – это крупномасштабная акция памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Каждый год марш проходит во многих городах России, в том числе и в Тольятти. Стать в ряды полка может каждый, для этого всего лишь нужно: изготовить штендр с фотографией родственника - участника войны или просто написать его имя и прийти на построение 9 мая. Также по желанию можно поместить фотографию своего солдата и его историю на сайт: moypolk.ru.
Марш пройдет 9 мая в Автозаводском районе по улице Юбилейной и в Шлюзовом по улице Гидротехнической.
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