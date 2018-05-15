Всего 30 дней остается до старта мундиаля, напомнили в администрации. Основной туристический поток примет на себя областная столица, но и Тольятти не останется в стороне. На финишную прямую выходит подготовка городских гостиниц, учреждений культуры и заведений общепита.

Предполагается, что за время проведения игр чемпионата Тольятти посетит примерно 20 тысяч человек. При этом одномоментно в 73-х городских гостиницах с комфортом могут расположиться порядка 5500 гостей. Как известно, дольше всего в нашем городе задержится сборная Швейцарии. Под размещение команды и обслуживающего персонала с 11 по 30 июня полностью забронирован отель «Лада-Резот 4*».

На эти же даты заняты 65 номеров гостиницы «Вега 4*», где поселятся представители швейцарских спортивных СМИ. Оставшиеся номера тоже вряд ли будут пустовать — уже сегодня о высоком спросе предупреждает популярный ресурс интернет- бронирования booking.com. Кстати, за размещение в самой высотной гостинице города в период чемпионата придется выложить минимум 10 тыс руб. в сутки. Примерно такую же цену назначает «Парк-Отель», также имеющий 4 звезды.

По словам руководителя департамента международных и межрегиональных связей администрации Тольятти Натальи Христ, каждый гость проведет в городе в среднем от двух до трех ночей, поэтому особое внимание будет уделено заведениям общепита и возможностям культурного отдыха в черте города.

"На ресепшене в гостиницах, помимо туристических, будут и гастрономические карты ресторанов Тольятти — пока набираем материалы. Что же касается самих кафе и ресторанов, то сейчас срочно переводят меню на английский и до конца мая эта работа будет завершена".

Что касается программы развлечений для гостей и жителей города, то она обещает быть обширной. Только по линии отрасли культуры запланировано порядка 60 мероприятий, как на открытых площадках города, так и в различных учреждениях. Последняя неделя июня и вовсе станет фестивальной: почти единовременно пройдут сразу три крупных событийных мероприятия «Жигулевское море. Лето», «Тремоло» и «Барабаны мира».

Ожидается, что туристы проявят большой интерес к Парковому комплексу истории техники имени К.Г.Сахарова. По словам директора заведения Дмитрия Никитина, предварительные заявки на посещение уже поступают, в том числе от четырех иностранных групп.

Кроме того, рассматриваются варианты трансляции футбольных матчей из Самары на открытых площадках перед гостиничным комплексом «Вега» и на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова.