Уже в следующие выходные — 4 и 5 февраля — на СТК им. Анатолия Степанова 16 ведущих мотогонщиков планеты сойдутся в первом раунде Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду (Astana Expo 2017 Ice Speedway Gladiators World Champioyship).

Мировое ледовое Гран-при ежегодно проводится в разных странах под эгидой Международной Мотоциклетной Федерации (FIM). В Тольятти на базе спортивного клуба «Мега-Лада» финальный раунд Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду впервые состоялся в 2010 году. В сезоне 2017 года лучшая в Европе специализированная арена для технических видов спорта СТК им. Анатолия Степанова при поддержке Министерства спорта РФ вновь — уже в пятый раз удостоена чести принимать на своем льду престижное соревнование столь высокого уровня.

Среди участников турнира — спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России. Нашу страну на всех этапах ЛЧМ-2017 будут представлять 5 гонщиков: Даниил Иванов и Игорь Кононов (г. Тольятти), Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (г. Ярославль), Динар Валеев (г. Уфа). Кроме того, на этапе чемпионата Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 на СТК им. Анатолия Степанова 4 и 5 февраля право выступать по «дикой карте» получил Никита Толокнов, номера запасных гонщиков — у Михаила Литвинова и Ивана Большакова (всего трое — г. Тольятти).

Официальных лиц соревнования, представителей FIM и участников гонок СК «Мега-Лада» готовится встречать 2 февраля. В этот же день в Тольятти прибудет съемочная группа FIM-TV, для того чтобы запечатлеть для истории грандиозный международный праздник мотоспорта, а затем транслировать его в десятках стран по всему миру.

Официальная тренировка спортсменов-участников Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 состоится на треке Тольятти 3 февраля. А затем в течение двух дней лучшие ледовые гладиаторы планеты будут дарить жителям и гостям города незабываемые эмоции, демонстрируя весь свой азарт и опыт по укрощению искрящегося льда на шипованных мотоциклах.

Спортивный клуб «Мега-Лада» приглашает тольяттинцев и гостей города окунуться в океан незабываемых эмоций и стать частью истории мирового мотоспорта!

Фото: "Мега-Лада"