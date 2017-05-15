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15 мая 2017
14:07:41

Тольятти этим летом может остаться без пляжей "нового" города

Купальный сезон в Тольятти планируется открыть 10 июня. Однако пляжи «нового города» могут и не открыться, сообщает Сититраффик со ссылкой на руководителя департамента общественной безопасности Сергея Басова.

По его словам, открытие Восточного пляжа Автозаводского района несмотря на его подготовку остается под вопросом. Причиной этого является провал грунта на набережной 8-го квартала. Вместе с ним может не открыться и Западный пляж, если там будет низкий уровень воды. Таким образом, этим летом Тольятти может остаться лишь с одним рабочим официальным пляжем на все 3 района города.

Всего для безопасного купания людей в Тольятти готовят 3 официальных пляжа: Западный и Восточный Автозаводского района, а также пляж Центрального района. Водную акваторию очищают от посторонних предметов и выставляют буи. Сами пляжи, в свою очередь, тоже очищаются от мусора. Также начинается ежедневное дежурство спасателей на катерах и медицинских работников. В зонах пляжей Куйбышевского водохранилища проводятся лабораторные исследования воды. Исследуют воду и в питьевых фонтанчиках, напоминает издание.




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